Франція запускає дешеві швидкісні потяги: від 10 євро за квиток

Варшава. Залізнична компанія SNCF,що належить урядові Франції, з 2 квітня поточного року запускає новий бренд своїх швидкісних потягів TGV Ouigo, квитки на які коштуватимуть від 10 євро.

Про це повідомляє польська редакція Forbes.

"У продаж щорічно буде включено мільйон квитків по 25 євро і 400 тис. за 10 євро. Спеціальний тариф у 5 євро встановлено для дітей до 12 років, які їдуть разом з дорослими", - відзначає видання.

За його даними, компанія також запропонує спеціальні тарифи для груп з чотирьох і восьми осіб, кожна з яких заплатить за проїзд 20 євро.

Потяги курсуватимуть з околиць Парижа і Лазурного берега, а квитки продаватимуться за принципом "дешевих авіаліній": хто швидше купує, той має більше шансів купити найдешевший квиток.

"У швидких дешевих потягах не буде вагона-бару, а пасажири зможуть узяти з собою з одним квитком тільки 1 багаж і одну меншу сумку. За додаткову доведеться доплатити 5 євро, а за доступ до електромережі потрібно буде заплатити 2 євро", - пише Forbes.

Видання зазначає, що кожен з потягів TGV Ouigo зможе перевезти близько 1,2 тис. осіб, що на п'яту частину менше, ніж стандартні TVG.

"Дешеві швидкісні поїзди" також будуть зупинятися не на центральних залізничних вокзалах, а на регіональних - за тим же принципом, як "дешеві авіалінії".

Довідка УНІАН. Мережа швидкісного залізничного сполучення TGV створена на початку 1980 років у Франції компаніями SNCF і GEC-Alsthom (нині Аlstom). Аналогічні мережі, якими потяги їздять зі швидкістю близько 300 км на годину, з цього часу побудовані в інших країнах Європи, Америки та Азії.

Квитки на TGV традиційно коштують значно дорожче, ніж на звичайні потяги.