У 2013 році Придніпровська залізниця підвищить кваліфікацію 6,5 тис. працівників

У 2013 році Придніпровська залізниця планує підвищити кваліфікацію і провести перепідготовку за новими професіями 6,5 тис. працівників.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Придніпровської залізниці.

За інформацією прес-центру, у 2012 році підготовку та перепідготовку за новими і суміжними професіями пройшли понад 2,1 тис. залізничників, з них 996 осіб - у Дніпропетровському та Марганецькому центрах професійного розвитку персоналу Придніпровської залізниці, 965 працівників освоїли нові професії безпосередньо на виробництві, решта - в Золотоноській технічній школі Укрзалізниці та інших профільних навчальних закладах.

Також минулого року свою кваліфікацію підвищили 7,8 тис. залізничників, у тому числі понад 1,9 тис. працівників отримали більш високий розряд.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.