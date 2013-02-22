Янукович про дороги: потрібно змінювати технології будівництва та ремонту
Президент України Віктор Янукович вважає, що ця зима показала, що Україна має змінювати технології для будівництва та ремонту доріг.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з громадянами в прямому ефірі проекту «Діалог з країною», який транслювався загальнонаціональними телеканалами.
«Ця зима була особливою з точки зору погодних умов, і наслідки цієї зими повинні бути враховані у подальшій державній політиці будівництва і ремонту доріг», - наголосив він.
В.Янукович вважає, що повинен бути зовсім інший підхід, й інше фінансування, ніж те, що сьогодні є.
«Найближчим часом це питання буде розглянуто, буде запропонована система підходу до вирішення цих проблем, і це питання не може вирішувати жодна мерія, жодна місцева адміністрація, це питання - загальнодержавне і загальнонаціональна», - наголосив В.Янукович.
Водночас він фактично не відповів на запитання щодо притягнення до відповідальності винних у жахливому стані доріг в Києві після поточної зими.
Як повідомляв УНІАН, 18 і 20 лютого в Києві автомобілісти проводили акції проти поганого стану доріг у столиці.
Міністр інфраструктури Володимир Козак 18 лютого на брифінгу повідомив, що загальна площа ям на автомобільних дорогах по всій Україні на сьогодні досягла 1,4 млн кв. м.
Комунальна корпорація «Київавтодор» у 2012 році відремонтувала 124,7 тис. кв. м дорожнього покриття, що становить 8,9% від необхідного обсягу.
Водночас капітальний ремонт доріг у 2012 році було виконано на 2,3% необхідного обсягу (35,1 тис. кв. м), а поточний ремонт здійснено на 6,6% (89,6 тис. кв. м).
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