Вілкул зобов'язав місцеву владу упорядкувати дороги до 1 травня

Перед регіональною і місцевою владою України поставлено завдання впорядкувати міжміські, і місцеві шляхи до 1 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 22 лютого, заявив віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул під час робочої поїздки в Сумську область.

«Перед регіональною і місцевою владою стоїть серйозне завдання - відразу після потепління взяти під свій контроль ремонт доріг у містах і селищах. Ми ставимо завдання впорядкувати і міжміські, і місцеві шляхи до 1 травня», - підкреслив він.

О.Вілкул також підкреслив, що держава повною мірою забезпечила фінансовими ресурсами Державне агентство автомобільних доріг України для відновлення автошляхів.

«Нинішня зима за впливом температури на дороги, у зв’язку з її постійним переходом через «нуль», була еквівалентна п’яти звичайним зимам. І з урахуванням того, що зі збільшенням кількості транспорту на автошляхах навантаження на дорожнє покриття перевищує у 1,5-10 разів розрахункове, дороги зазнали руйнації. Для їх відновлення держава забезпечила Укравтодор повною мірою необхідними коштами, і його робота перебуває під жорстким контролем влади», - наголосив він.

За словами віце-прем’єр-міністра, наразі щодня на автошляхах країни працює більше 300 дорожніх бригад, а як потеплішає, їх чисельність збільшиться «щонайменше втричі».

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого міністр інфраструктури Володимир Козак повідомив, що загальна площа ям на автомобільних дорогах по всій Україні досягла 1,4 млн кв. м.

За даними «Укравтодору», на 2 тис. 631 км основних доріг загального користування державного значення, ямковість внаслідок зимових перепадів погоди утворилась на 178 тис. 160 кв. м, що вдвічі більше, ніж зазвичай після зими.

22 лютого керівництво Державного агентства автомобільних доріг доповіло прем’єр-міністру України Миколі Азарову, що «Укравтодор» з початку проведення робіт, тобто з 12 лютого, ліквідував 45% ямковості на основних дорогах країни.

Президент України Віктор Янукович під час спілкування з громадянами в прямому ефірі проекту «Діалог з країною» сказав, що ця зима показала, що Україна має змінювати технології для будівництва та ремонту доріг і повинен бути зовсім інший підхід, й інше фінансування, ніж те, що сьогодні є.

Водночас він фактично не відповів на запитання щодо притягнення до відповідальності винних у жахливому стані доріг у Києві після поточної зими.

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