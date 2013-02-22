Авіакомпанія МАУ стала літати до Санкт-Петербурга

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» розпочала виконання регулярних рейсів між Києвом та Санкт-Петербургом, повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, нові прямі рейси між Києвом та Санкт-Петербургом стануть щоденними і будуть виконуватися на сучасних літаках «Боїнг-737» з двома класами обслуговування - бізнес та економ.

«Пов'язуючи прямим повітряним сполученням Київ і Санкт-Петербург, ми продовжуємо розвивати свою маршрутну мережу, надаючи нашим пасажирам більше можливостей для подорожей не лише між цими двома містами, але й по всій маршрутній мережі МАУ через Київ - в міста України та Європи, а також до Тбілісі, Батумі, Сочі, Стамбула, Баку, Єревана, Бішкека, Тель-Авіва, Дубаї та інших пунктів східного напрямку», - цитує прес-служба корпоративного прес-секретар МАУ Євгенія Сацька.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» заснована в 1992 році. 100% акцій компанії знаходяться у приватній власності. Флот МАУ складається з 21 середньомагістрального літака Boeing-737. Авіакомпанія з'єднує Україну з 40 столицями і ключовими містами Європи, Азії та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).