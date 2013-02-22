Польща планує у квітні підписати з «Богданом» контракт на поставку тролейбусів

Варшава. Міська влада польського міста Люблін планує підписати контракт на поставку 38 тролейбусів з українською компанією "Богдан Моторс" і її польським партнером Ursus SA, які виграли раніше оголошений тендер, у квітні 2013 року.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар комунальної компанії ZTM Lublin Юстина Гуждь.

Вона висловила думку, що компанія Solaris Bus & Coach, яка програла тендер, не має підстав для того, щоб оскаржувати його результати, зазначивши, що навіть якщо це станеться, контракт з переможцем підпишуть до травня.

"Якщо Solaris не подасть апеляції, то контракт підпишуть на початку квітня, якщо подасть, то тоді наприкінці місяця. У будь-якому разі, це буде квітень", - сказала співрозмовник агентства.

Вона повідомила, що польсько-український консорціум запропонував поставити місту тролейбуси за близько 550 тис. дол. кожен (з ПДВ), що трохи нижче за ціну його головного конкурента і найбільшого постачальника муніципального транспорту в Польщі Solaris.

Співрозмовник агентства назвала серед факторів, які виділила тендерна комісія під час вибору переможця, запропоновану консорціумом можливість проїзду тролейбуса на акумуляторах 5 км порівняно з 2,5 км, запропонованими його конкурентом, а також більшу кількість зручніших місць для пасажирів.

"Йдеться про крісла, на які не потрібно високо забиратися, щоб сісти. Ursus і "Богдан Моторс" запропонували 7 таких крісел, а конкурент - 6", - пояснила прес-секретар.

Переможець тендеру, згідно з його умовами, повинен поставити Любліну тролейбуси з низькою підлогою, довжиною 12 метрів, з кондиціонером, моніторингом, автоматами для продажу квитків, електронним табло та системою голосового сповіщення зупинок.

Тролейбуси мають бути також обладнані спеціальними акумуляторами, які дозволять їм їздити, зокрема, через центр міста, де немає доступу до тролейбусних електромереж.

Переможець повинен поставити перші п'ять тролейбусів до жовтня 2013 року, наступні 12 штук - до середини червня наступного року і останні 21 тролейбус - до квітня 2015 року.

Згідно з умовами тендеру, компанія, що програла, може оскаржити його результати протягом десяти днів від оголошення результатів, тобто до 2 березня.

Прес-секретар Solaris Матеуш Фігашевський повідомив УНІАН, що компанія на сьогодні не ухвалила рішення про те, чи оскаржуватиме вона результати тендеру.

"Ми аналізуємо тендерну документацію, і ухвалимо рішення до встановленого рядок", - сказав він.

Представник компанії Ursus Маріуш Левандовський повідомив УНІАН, що компанія раніше не виробляла тролейбусів, зазначивши, що також вперше подала заявку на тендер разом з українською "Богдан Моторс".

Він сказав, що детальнішу інформацію про умови співпраці партнерів зможе оприлюднити після підписання контракту.

За даними Solaris, у Польщі в минулому році продано близько 560 нових автобусів і тролейбусів, майже 47% з яких продала сама компанія Solaris.

Частка інших постачальників, які входять до п'ятірки найбільших, - Mercedes, Solbus, Autosan, MAN - становила від близько 9 до 15%.

Як повідомляв УНІАН, українська автомобільна корпорація «Богдан» разом з партнером - польською компанією Ursus SA перемогли в тендері на поставку 38 тролейбусів на орієнтовну суму 16 млн дол. (52,8 млн злотих) у місто Люблін (Польща).

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена у лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. Наразі корпорація «Богдан» має два сучасні заводи: з виробництва легкових автомобілів в Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і з виробництва автобусів та тролейбусів у Луцьку потужністю 6 тис. штук. До кризи, що вибухнула наприкінці 2008 року, «Богдан» інвестував у модернізацію виробництва понад 400 млн дол.

Компанія Ursus SA є одним з найбільших у Польщі виробників сільськогосподарської техніки.

Згідно з останнім оприлюдненим звітом, за перші три квартали 2012 року Ursus збільшив чистий прибуток майже у 70 разів - до 2,2 млн дол. при зростанні доходів на 50% - до 58 млн дол.

Капіталізація компанії, яка оцінює свої активи на кінець вересня минулого року у понад 60 млн дол., під час сьогоднішніх торгів на Варшавській біржі становила майже 30 млн дол.