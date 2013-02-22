Азаров: охочих будувати платні дороги і Київську окружну поки що немає

Інвесторів, які б виявили бажання вкладати кошти в будівництво платних доріг в Україні та столичної окружної дороги, поки що немає.

Про це прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Це дуже гарна система, проте охочих будувати такі платні автобани в Україні поки що немає», - сказав М.Азаров.

Він також відзначив, що уряд не може знайти інвестора для будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва.

«Ми хочемо реалізувати ідею будівництва окружної навколо Києва за рахунок інвесторів, і зараз вже рік шукаємо відповідного інвестора. Напевно, в майбутньому, коли економіка серйозно підніметься, доходи людей зростуть, то платні автобани стануть такими, що швидко окупаються. Зараз же повільна окупність цих проектів в умовах світової фінансової кризи не дає можливості залучення ресурсів до цього дуже важливого напряму розвитку дорожнього господарства», - зазначив М.Азаров.

За його словами, згідно із законодавством, щоб побудувати платну дорогу, поряд у тому ж напрямі має проходити добра безплатна дорога.

«Тобто, в учасника дорожнього руху має бути вибір: або їхати платною дорогою, або він має можливість скористатися безплатною», - відзначив прем'єр.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України розпорядженням (№ 326-р від 22 лютого 2008 р.) затвердив Генеральний напрям проходження Великої кільцевої дороги навколо Києва. Протяжність дороги – 213 км, з яких буде реконструйовано 65 км існуючої траси (шириною від 4 до 6 смуг руху) і побудовано 168 км нової автотраси. Дорога простягнеться на відстань 27-41 км від центру Києва. Траса проходитиме територією восьми районів Київської області.

Будівництво дороги планується здійснити в три етапи. Початок будівництва було заплановано на 2008 рік, завершення – на 2015 рік. Орієнтовна вартість будівництва – 25,3 млрд грн.