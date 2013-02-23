У Донецькій області перекинулися три залізничні цистерни з пальним

Сьогодні, о 2:30 ночі, у м. Ясинувата Донецької області на залізничній сортувальній станції під час формування складу зійшли з рейок три залізничних цистерни з пальним, які перекинулися набік.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, загальна вага пального - 60 тонн. Загрози потрапляння пального у грунт немає. Рух інших потягів у даному напрямку не порушено.

Бригадою залізничників у складі 20 чоловік на відновлювальному потязі проводяться роботи з підняття перекинутих цистерн.

Роботи заплановано завершити до 12:00 23 лютого.