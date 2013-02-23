У Словаччині сильний снігопад паралізував рух автотранспорту

Сильний снігопад, що пройшов сьогодні вночі над Словаччиною, в багатьох місцях паралізував автомобільний і залізничний рух.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, напружена ситуація склалася в словацькій столиці, де випало 25 см снігу. На більшості автотрас припинено рух великовантажних автомобілів.

У столиці влада виводить на вулиці для розчищення заметів важку техніку. Проблеми з рухом на дорогах зафіксовано також у містах Нітра і Попрад. Із регіонів надходять повідомлення про повалені снігом дерева й обриви ліній електропередачі.

За прогнозами синоптиків, снігопад триватиме сьогодні весь день. При цьому сніжні маси накриють й сусідню Чехію, де за два дні може випасти до 30 см снігу.