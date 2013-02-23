У Криму вдруге за добу вимушено сідає літак

Літак, на якому серед інших пасажирів летів до Росії з Ізраїлю хворий на рак чоловік, здійснив вимушену посадку в сімферопольському аеропорту через внутрішню кровотечу росіянина.

Як повідомила прес-служба кримського управління ДержНС, літак, що прямував до Москви з Тель-Авіва, сів у суботу вночі, за чверть на третю.

Різко погіршилося самопочуття у 32-річного жителя Удмуртії. "Громадянин Росії повертався додому після лікування онкологічного захворювання в Ізраїлі. З діагнозом "рак четвертого ступеня, шлунково-кишкова кровотеча" чоловіка направлено до реанімаційного відділення 6-ої міськлікарні", - йдеться в прес-релізі.

Це вже друга вимушена посадка літака в аеропорту Сімферополя за добу. Так, у ніч на п'ятницю там невдовзі після зльоту через відмову лівого двигуна сів Airbus A320 із 28 пасажирами. Він летів із Сімферополя до Москви. Міліція проводить розслідування, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 276 КК (порушення правил експлуатації повітряного транспорту). Вранці пасажири вилетіли до Росії іншим рейсом.