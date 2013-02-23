Столична ДАІ закликає водіїв бути уважними на дорогах через негоду

За прогнозом Гідрометеоцентру в столиці буде зберігатись низька температура повітря тому, щоб уникнути ризику потрапити в ДТП, столична Державтоінспекція радить водіям під час руху бути максимально уважними та обережними, дотримуватись швидкісного режиму, безпечної дистанції, правил маневрування, а в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ Києва, учасники дорожнього руху можуть надавати інформацію на телефон чергової частини УДАІ 483-70-64 (багатоканальний, працює цілодобово) у випадках виникнення конфліктних ситуацій на дорозі, а також у всіх випадках, коли ДАІ може надати допомогу.