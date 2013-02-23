Корпорація Microsoft стала новою жертвою хакерів

Корпорація Microsoft поповнила список великих американських IT-компаній, які в лютому піддалися хакерській атаці, повідомляє російська служба Бі-бі-сі.

Microsoft оголосила в корпоративному блозі, що "невелику кількість" комп'ютерів компанії недавно було цілеспрямовано заражено шкідливим кодом. Судячи з усього, дані про клієнтів компанії не зламали, але розслідування продовжується.

Минулого вівторка компанія Apple оголосила про те, що її комп'ютери були атаковані тими ж хакерами, які за тиждень до цього скоїли кібератаку на соціальну мережу Facebook.

У свою чергу, Facebook заявила, що їй вдалося встановити походження кібератаки, жертвою якої вона стала. Згідно з даними компанії, хакери, які змогли отримати доступ до ноутбуків співробітників Facebook, діяли з Китаю.

Хакерській атаці недавно піддався і сервіс мікроблогів Twitter. У випадку з Twitter вкрали 250 тисяч аккаунтів користувачів, у тому числі паролі, електронні адреси та інші дані.

Як заявив представник Microsoft Матт Томлінсон, "кібератаки такого роду не є сюрпризом для нас та інших компаній, які постійно мають справу з наполегливим і витонченим супротивником".