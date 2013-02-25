У Білорусі повністю відновлено продаж квитків на потяги до України

Мінськ. Білоруська залізниця (БЗ) повністю відновила продаж квитків на потягии в напрямку України, які відправляються з 30 березня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЗ.

«Завершено опрацьовування розкладу руху міжнародних потягів, що курсують сполученням із Україною, у зв'язку з переходом України з 31 березня на літній час. На сьогодні відкрито продаж квитків на всі потяги, що курсують Білоруською залізницею сполученням із Україною», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого БЗ тимчасово призупинила продаж квитків на потяги до України з 30 березня в прямому сполученні й на деякі потяги, що йдуть транзитом через Україну до Росії, через невизначеність із переходом на літній час.

Із 21 лютого з урахуванням опрацьованого розкладу руху міжнародних поїздів було відкрито продаж квитків на такі потяги: №86/85 Мінськ–Київ, №100/99 Мінськ–Сімферополь, №94/93 Мінськ–Одеса, №302/301 Мінськ–Адлер, №356/355 Мінськ–Кисловодськ, №390/389 Мінськ–Анапа, №393/394 Полоцьк–Сімферополь, №371/372 Мінськ–Чернівці.