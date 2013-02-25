Samsung анонсував 8-дюймовий планшет GALAXY

Компанія Samsung Electronics (Корея) анонсувала перший у світі 8-дюймовий планшет GALAXY Note 8.0. Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Як наголошується у повідомленні, цей інноваційний пристрій «відкриває нову віху в розвитку інтелектуальних технологій», вперше застосованих у пристроях лінійки Note, новий 8-дюймовий планшет «покликаний підігріти інтерес користувачів до категорії планшетів середнього розміру», яка була створена компанією Samsung Electronics ще у 2010 році.

GALAXY Note 8.0 дозволить досягти нового рівня багатозадачності і функціональності, а інтелектуальна smart-ручка SPen, яка поєднує в собі останні технологічні інновації та простоту у використанні, традиційну для звичайної ручки і паперу, надає широкі можливості для самовираження і створення унікального контенту «на ходу» .

Довідка УНІАН. Samsung Electronics Co., Ltd. - Світовий лідер з виробництва мобільних терміналів та смартфонів. Штат Samsung Electronics нараховує 236 тис. співробітників, що працюють у 79 країнах світу. Дохід компанії у 2012 році становив 201 трлн корейських вон (близько 189 млрд дол.).