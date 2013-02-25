Залізниці України у січні скоротили перевезення вантажів на 7%

Залізниці України у січні 2013 року, за остаточними даними, перевезли 32,247 млн тонн вантажів, що становить 93,1% відносно обсягів за січень 2012 року, повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, зокрема, у внутрішньому сполученні у січні ц.р. перевезено 15,574 млн тонн - на 6,9% менше, ніж у січні 2012 року, імпортних вантажів перевезено 2,968 млн тонн - на 1,8% більше, експортних вантажів перевезено 10,451 млн тонн - на 5,4% менше, транзитних вантажів перевезено 3,253 млн тонн - на 17,4% менше, ніж роком раніше.

За даними «Укрзалізниці», залізниці у січні 2013 року перевезли, зокрема, 8,97 млн тонн кам'яного вугілля - на 6,48% менше, ніж у січні 2012 року, руди залізної і марганцевої - 7,218 млн тонн (у 2, 7 раза більше, ніж у січні 2012 року), 2,787 млн тонн чорних металів (на 9,9% менше), 2,653 млн тонн мінеральних будматеріалів (на 25% менше), 2,05 млн тонн зерна і зернопродуктів (на 1,8 % менше), 1,053 млн тонн хімічних і мінеральних добрив (на 2,5% менше).

За даними фахівців комерційного господарства «Укрзалізниці», зменшення обсягів перевезень нафти і нафтопродуктів у січні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року в експортному та внутрішньому сполученні вказувалося, зокрема, через припинення виробництва на ЗАТ «Лінік».

Зменшення транзиту нафтопродуктів на 232 тис. тонн відбулося через переорієнтацію значної частини перевезень сирої нафти ТОВ «Тенгізшевройл» (Казахстан) на російські портові термінали.

Мазут також надходить тепер на новий термінал у порту «Новоросійськ», і в українські порти мазут спрямовується за залишковим принципом, відзначають в «Укрзалізниці».

Також повідомляється, що на зменшення обсягів перевезень вугілля вплинуло зниження попиту на енергетичне вугілля на внутрішньому ринку через відносно м'яку зиму.

Транзитні перевезення знизилися на 64,6 тис. тонн через зменшення попиту на енергетичне вугілля російського виробництва в окремих країнах Європи через закупівлі дешевшої продукції зі США і Колумбії.

Обсяги транспортування кам'яного вугілля через морські торгові порти знизилися за рахунок припинення транзитних перевезень до Італії.

Експортні перевезення до Бельгії та Туреччини знизилися через несприятливі погодні умови і неприйняття вантажу Маріупольським і Миколаївським морськими торговельними портами.

Як зазначають в «Укрзалізниці», низька споживча активність на європейському ринку готового прокату і чавуну ускладнює підписання контрактів на поставку залізорудної сировини і знижує обсяги її експортних перевезень. Транзит залізорудної сировини зменшився на 184 тис. тонн через зменшення попиту в окремих країнах ЄС.

Імпортні залізничні перевезення залізної руди збільшилися на 138,6 тис. тонн. Водночас у внутрішньому сполученні спостерігається зменшення попиту через скорочення виробництва металургійних підприємств.

Зменшення обсягів внутрішніх перевезень чорних металів у січні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року спричинене зниженням попиту і падінням цін на світовому ринку металу.

Скорочення перевезень чорних металів в експортному сполученні зменшилося, в основному, за рахунок ПАТ «АрселорМіталл Кривий Ріг» та низької активності споживачів на ринку готової продукції (прокат, труби, заготовки).

Транзит чорних металів у січні зменшився на 109 тис. тонн через відсутність перевезень чавуну з Новолипецького меткомбінату до Туреччини.

Крім того, в січні 2013 року відзначалося зменшення експорту хімічних і мінеральних добрив на 110 тис. тонн через зупинку цеху на ВАТ «Азот».

Крім того, зменшився обсяг транзиту калійних і азотних добрив. Зокрема, споживачі країн ЄС і Туреччини віддають перевагу дешевшим азотним добривам з Єгипту і Близького Сходу, а для російських виробників внутрішній ринок залишається пріоритетним напрямком поставок.

Українські внутрішні перевезення хімічних і мінеральних добрив збільшилися на 86 тис. тонн.

Імпорт зернових вантажів у січні 2013 року зменшився на 8 тис. тонн за рахунок задоволення потреб власним урожаєм, обсяги транзиту скоротилися на 140 тис. тонн, в основному, через припинення перевезення зерна з Казахстану. Експорт зернових збільшився на 205 тис. тонн.

Крім того, у січні скоротилися обсяги перевезень мінеральних будматеріалів через скорочення обсягів інвестування в будівництво, повідомили в «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, залізниці України у січні 2013 року скоротили перевезення вантажів на 2,9% порівняно з січнем 2012 року - до 33,6 млн тонн, у тому числі відправлення вантажів скоротилася на 2,9%. Вантажооборот залізничного транспорту у січні скоротився на 11,7% - до 16,377 млрд т/км.

Довідка УНІАН. Залізниці України у 2012 році скоротили перевезення вантажів на 2,5% порівняно з 2011 роком - до 457,5 млн тонн. У 2011 році залізниці України збільшили перевезення вантажів на 8,2% порівняно з 2010 роком - до 468,1 млн тонн, у тому числі відправлення вантажів зросло на 8,6%.