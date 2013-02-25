«Київенерго» попередило Київський метрополітен про відключення електроенергії за борги

Енергогенеруюча компанія «Київенерго» попередила Київський метрополітен, який щодня перевозить близько 1,7 млн ​​пасажирів, про відключення електроенергії за борги перед компанією.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Київенерго».

«Вже попереджені комунальні підприємства «Київський метрополітен» (оперативний борг на 25 лютого - 8,5 млн грн), «Київміськсвітло» (оперативний борг на 25 лютого - 13 млн грн), районні управління освіти, органи місцевої та державної влади», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні вказується, що загальна заборгованість за електроенергію всіх споживачів, зокрема населення, станом на 21 лютого становить 836,9 млн грн.

Найбільші борги у розмірі 499,6 млн грн сумарно накопичили підприємства і організації житлово-комунального господарства та міського транспорту.

«Компанія веде постійну роботу з боржниками, вдаючись до вимушеного відключення електроенергії у тих випадках, коли оплата здійснюється несвоєчасно та призводить до накопичення боргів», - сказано в повідомленні.

«Якщо споживач з об'єктивних причин не в змозі відразу погасити борг, що накопичився, він може звернутися в «Київенерго» з проханням реструктуризувати його або узгодити графік погашення заборгованості», - підкреслюється в повідомленні.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена ​​електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена ​​електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на 3 станціях теплопостачання і 183 котельнях. Загальна встановлена ​​потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі).

Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).

ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації й продажу електроенергії.