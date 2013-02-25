У столиці за вихідні відремонтували майже 3 тис. кв. м дорожнього покриття

За вихідні працівники комунальної корпорації «Київавтодор» відремонтували майже 3 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міської державної адміністрації, у суботу на дорогах міста працювали 27 бригад «Київавтодору», які відремонтували 1073 кв. м. дорожнього покриття. У неділю ремонт робили 29 бригад, які ліквідували ями на 1810 кв. м. доріг.

Загалом за два вихідні дні на ремонт автошляхів було використано 369 тонн асфальтобетону.

Ремонт відбувався на Кільцевій дорозі, просп. Палладіна, Возз’єднання, Харківському шосе, вул. В.Гетьмана, просп. Перемоги, вул. Л. Толстого, просп. Червонозоряному, вул. Саперно-Слобідській, на Площі Шевченка та на інших вулицях.

24 лютого голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов здійснив робочий об’їзд та проінспектував хід виконання поточного ремонту столичних автошляхів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив прискорити темпи дорожніх робіт, максимально використавши періоди сприятливої ​​погоди.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України у період з початку 2013 року до 19 лютого відремонтувало понад 160 тис. кв. м дорожнього покриття на 4,7 тис. км доріг.

18 лютого міністр інфраструктури Володимир Козак повідомив, що загальна площа ям на автомобільних дорогах по всій Україні досягла 1,4 млн кв. м.

19 лютого перший заступник керівника «Укравтодору» Микола Мездрін заявив, що фахівці почнуть плановий ямковий ремонт на всій мережі доріг за сприятливих погодних умов - коли температура повітря підніметься вище +5 і покриття доріг буде сухим.