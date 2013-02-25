«Мостобуд» у 2012 році скоротив чистий збиток на 1,8%

Будівельна компанія «Мостобуд» у 2012 році скоротила чистий збиток на 1,8% у порівнянні з 2011 роком - до 56,611 млн грн, йдеться в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Згідно з повідомленням, активи компанії у 2012 році скоротилися на 7,6% - до 1,6 млрд грн, сумарна дебіторська заборгованість зменшилася на 7,3% - до 1,030 млрд грн, довгострокові зобов'язання знизилися на 0,4% - до 710,749 млн грн, поточні зобов'язання скоротилися на 6,9% - до 781,884 млн грн.

Затвердити фінансові показники акціонери компанії мають намір на загальних зборах 28 березня 2013 року. Також планується визначити основні напрямки діяльності на 2013 рік, переобрати членів наглядової ради та ревізійної комісії.

Довідка УНІАН. ПАТ «Мостобуд» - будівельна компанія широкого профілю, лідер серед мостобудівних організацій в Україні і країнах СНД.

За 65 років компанією побудована більшість мостів в Україні, зокрема в Києві - Міст метро, ​​міст імені Патона, Парковий, Дарницький, Московський і Південний мости, мостові споруди на автобані Київ-Одеса і в інших регіонах країни.

Сьогодні «Мостобуд» є генпідрядником на будівництві автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі. Також «Мостобуд» будує житло, портові та інші інфраструктурні споруди.