Залізниці модернізують колії з Харкова, Дніпропетровська і Донецька до Криму

Залізниці України в 2013 році планують модернізувати і провести капітальний ремонт залізничних колій на напрямках від Харкова, Дніпропетровська і Донецька до Сімферополя для розвитку швидкісного руху в графіку на 2013-2014 роки.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), зокрема планується модернізувати 36,3 км колії ділянки Синельникове-1–Сімферополь і 23,8 км перегону Демурине–Межова.

На маршрутах Харків-Сімферополь, Донецьк-Сімферополь та Дніпропетровськ-Сімферополь також виконуватимуться роботи з інших видів ремонту колій та стрілкових переведень.

Виконання запланованих обсягів робіт у сполученні Харків – Сімферополь дозволить підвищити швидкість руху пасажирських поїздів до 160 км/год на 109 км, 140 км/год – 242,5 км, 130 км/год – на 44,7 км, 120 км/год – на 556,3 км.

На маршруті Дніпропетровськ – Сімферополь швидкість руху пасажирських поїздів зможе збільшитися до 160 км/год на 29 км шляху, до 140 км/год – на 201,4 км, до 130 км/год – на 13,4 км, до 120 км/год на ділянці Синельникове-1 – Сімферополь – на 423,2 км.

У сполученні Донецьк – Сімферополь швидкість руху пасажирських поїздів можна буде підвищити до 160 км/год на 29 км, до 140 км/год – 200,9 км, до 130 км/год – на 111,3 км, 120 км/год – 594,1 км.

Також на цих напрямках здійснюватимуться роботи з модернізації інфраструктури електропостачання.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця планує в літньому розкладі 2013 року запустити до Сімферополя швидкісні двоповерхові електропоїзди категорії «Інтерсіті+» виробництва Skoda з Дніпропетровська, Харкова і Донецька.

Придніпровська залізниця має намір інвестувати 203,6 млн грн у підготовку до впровадження швидкісного руху на маршруті Дніпропетровськ–Сімферополь вартістю близько 230,6 млн грн, на яких планується використання швидкісних поїздів класу «Інтерсіті» (Skoda).

Довідка УНІАН. Розгорнена довжина головних шляхів від Харкова до Сімферополя становить 1297,8 км, від Дніпропетровська до Сімферополя – 963,5 км, від Донецька до Сімферополя – 1292,5 км.