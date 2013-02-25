Платіжна система «ГлобалМані» створила мережу з продажу залізничних квитків у складі близько 400 торговельних точок по всій Україні, повідомили УНІАН у прес-службі компанії «ГлобалМані».

Згідно з повідомленням, до неї увійшли найбільші партнери системи – «Мобілочка», «Цитрус», Ringoo.

У будь-якій з цих партнерських мереж можна придбати квиток без черги, на відміну від традиційних кас, крім того, електронні гаманці «ГлобалМані» дають змогу вибирати і оплачувати залізничні квитки в режимі онлайн.

Як зазначив директор з корпоративних відносин і контролю платіжної системи «ГлобалМані» Юрій Корж, пасажир може оптимально спланувати поїздку залізничним транспортом, вибравши всі необхідні параметри безпосередньо в меню свого електронного гаманця або в партнерських точках продажу. Досить вказати маршрут і дату виїзду, а система запропонує на вибір потяг, місце, уточнить дату відправлення і прибуття, вартість квитка, виходячи з єдиної бази даних «Укрзалізниці».

За даними компанії, в Україні налічується понад 1700 залізничних кас. Отже, сумарний приріст точок продажу залізничних квитків, після підключення партнерської мережі «ГлобалМані», становитиме близько 25%.

Довідка УНІАН. Компанія «ГлобалМані» є оператором, розробником і генеральним агентом однойменної платіжної системи. Система вперше в Україні офіційно емітувала електронні гроші. Емітентом виступив Ощадний банк України. «ГлобалМані» ддає змогу здійснювати більш як 400 видів платежів. Всього налічується понад 55 тисяч точок входження до платіжної системи.