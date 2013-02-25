У Держтелерадіо кажуть, що їх фінансування на цей рік у 4 рази менше за потребу

Голова Державного комітету телерадіомовлення України Олександр Курдінович заявляє, що сума, запланована у державному бюджеті 2013 року на фінансування трансляції програм державного телерадіомовлення, у чотири рази менша за потребу і становить майже 65 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи на засіданні колегії Держкомтелерадіо.

О.Курдінович заявив, що комітет вживає заходів з оптимізації діяльності та ефективного функціонування державного мовлення.

За його словами, відповідний план заходів був затверджений колегією Держкомтелерадіо, а також комітет ініціював перед Кабінетом Міністрів пропозиції щодо перегляду бюджетного фінансування.

О.Курдінович нагадав, що у відповідь на звернення Держкомтелерадіо прем’єр-міністр Микола Азаров доручив Міністерству фінансів збільшити видатки на забезпечення трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб.

За словами голови Держкомтелерадіо, ці кошти мають бути передбачені під час підготовки законопроекту про внесення змін до держбюджету на 2013 рік.

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Микола Томенко, виступаючи на засіданні колегії, заявив, що і парламентський комітет, і структури Держкомтелерадіо повинні переконати Президента, уряд, усі фракції парламенту, що не можна допускати таку систему фінансування державних телерадіокомпаній.

За словами М.Томенка, це медіа, які займаються пропагуванням суспільних та українських цінностей. Голова парламентського комітету додав, що кошти, потрібні на стабілізацію діяльності державного телерадіомовлення, не є такими значними, що держава не могла б їх знайти.