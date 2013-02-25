Україна і ЄС планують цього року завершити переговори про спільний авіапростір
Брюссель. Лідери України та Європейського Союзу назвали пріоритетним на 2013 рік завершення переговорів про спільний авіаційний простір.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві 16-го саміту Україна - ЄС, узгодженій сьогодні у Брюсселі.
“Лідери відзначили, що завершення переговорів щодо угоди про спільний авіаційний простір є пріоритетом на 2013 рік”, - зазначається у заяві.
Україна і ЄС почали переговори про спільний авіаційний простір 6 грудня 2007 року. Сторони тривалий час не можуть знайти компроміс у питаннях сертифікації літаків.
У вересні 2012 року віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту Сійм Каллас заявив про зацікавленість ЄС у підписанні угоди про спільний авіапростір з Україною, зазначивши, що Єврокомісія не готова при цьому ставити під сумнів питання безпеки польотів.
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