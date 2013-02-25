Донецький аеропорт відкриває нові маршрути до курортних міст зарубіжжя

Міжнародний Донецький аеропорт імені С.Прокоф'єва на весняно-літній сезон 2013 року відкриває нові маршрути до курортних міст зарубіжжя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, перельоти з Донецька заплановані в Іракліон і Ларнаки (Греція), Бургас (Болгарія), Тіват (Чергногорія), Анталью (Туреччина).

Перельоти здійснюватимуться на Airbus A320.

У повідомленні зазначили, що у весняно - літньому сезоні з Міжнародного аеропорту Донецьк збільшується і кількість рейсів за існуючими напрямками.

Довідка УНІАН. Згідно з розкладом авіарейсів, здійснюваних з Донецького аеропорту (за станом на 25 лютого) відкритими були перельоти до Дубая, Хургаду, Шарджу, Шарм-ель-Шейха, Стамбула, а також до Тбілісі, Праги, Варшави, Мюнхена, Москви і Києва.