"Укртелеком" у 2012 році отримав 366,8 млн грн прибутку

Найбільший український оператор проводового зв'язку "Укртелеком" за підсумками 2012 року отримає 366,8 млн грн чистого прибутку, повідомляє компанія у звіті про фінансові результати, складеному за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Виручка від реалізації за підсумками 2012 року за міжнародними стандартами становила 8,246 млрд грн, валовий прибуток - 2,219 млрд грн.

Порівняльні дані за МСФЗ за 2011 рік не повідомляються.

У 2012 році обсяг реалізації «Укртелекомом» телекомунікаційних послуг становив 7,7 млрд грн, зокрема кінцевим споживачам - 6,6 млрд грн, операторам і провайдерам - 1,2 млрд грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, згідно з даними фінансового звіту за національними стандартами, чистий збиток "Укртелекому" за 2011 рік становив майже 136,6 млн грн, знизившись у порівнянні з чистим збитком у 2010 році майже на 48% (з 260,4 млн грн).

Виручка компанії у 2011 році становила 8,039 млрд грн, що на 0,4% перевищило показник 2010 року.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України (понад 9,4 млн абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернету (понад 1,4 млн абонентів). Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC через офшорну компанію UA Telecominvest Limited) - 92,79%.