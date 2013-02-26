«Київенерго» обіцяє не відключати столичне метро від електроенергії

Компанія «Київенерго», що входить до складу холдингу «СКМ» бізнесмена Ріната Ахметова, не відключатиме від електроенергії основного столичного перевізника - комунальне підприємство "Київський метрополітен» - через існуючий борг у розмірі 8,5 млн грн.

Про це УНІАН заявили у прес-службі компанії.

«У випадку з КП «Київський метрополітен» можливе відключення не стосуватиметься об'єктів, які забезпечують перевезення пасажирів», - повідомила прес-служба «Київенерго», уточнивши, що постійно працює з боржниками, серед яких є й важливі міські підприємства.

Водночас у компанії не виключили відключення від електроенергії допоміжних, адміністративних або невиробничих будівель.

Одночасно з тим прес-служба відзначила, що «Київенерго», згідно із законодавством, зобов'язано попереджати боржників про наявну заборгованість.

«Тому в разі накопичення споживачем боргів, енергопостачальник зобов'язаний повідомити боржників про відключення і здійснити відключення у разі непогашення боргів до рівня їх екологічної броні (якщо таку встановлено для даного підприємства), тобто мінімально необхідного рівня енергопостачання», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого «Київенерго» попередило юридичних осіб-боржників про відключення електроенергії у разі непогашення накопичених боргів. Серед боржників опинилося і комунальне підприємство «Київський метрополітен», яке на день перевозить майже 2 млн пасажирів.

Згідно з повідомленням, загальна заборгованість за електроенергію всіх споживачів, включаючи населення, станом на 21 лютого, перед «Київенерго» становить 836,9 млн грн.

Найбільші борги у розмірі 499,6 млн грн сумарно накопичили підприємства і організації житлово-комунального господарства і міського транспорту.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).

ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації і продажу електроенергії.