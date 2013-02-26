«Мотор Січ» відновила регулярне авіасполучення між Ужгородом та Києвом

Авіакомпанія «Мотор Січ» відновила регулярне авіасполучення за маршрутом Ужгород-Київ-Ужгород.

Як повідомив УНІАН заступник директора з авіаційних перевезень міжнародного аеропорту «Ужгород» Сергій Заморський, перший рейс був здійснений вчора опівночі, сьогодні, 26 лютого, літак уже здійснив плановий виліт з Ужгорода на Київ.

За словами С.Заморського, авіакомпанія «Мотор Січ» здійснюватиме щотижня чотири рейси - у понеділок, вівторок, четвер та п’ятницю. Виліт з Києва («Жуляни») відбуватиметься о 19:30, з Ужгорода - о 7.00 ранку.

Рейс виконуватиме літак Ан-140, кількість пасажирських місць – 50.

Заступник директора з авіаперевезень також уточнив, що у планах компанії здійснювати рейси на Прагу, щонайменше двічі на тиждень.

«Уже зараз, послугами компанії користується ФК «Говерла» (Ужгород), що буде використовувати послуги компанії для перельотів у межах України, на виїзні матчі», - додав заступник директора.

Він також уточнив, що цінова політика підприємства щодо авіаквитків досить поміркована. «Так, квиток в один бік коштуватиме від 900 до 1200 грн, що майже на половину менше, ніж було раніше. Однак, для встановлення таких помірних цін та і взагалі, відновлення регулярного авіасполучення між Києвом та Ужгородом, було витрачено чимало зусиль як співробітників аеропорту так і місцевої влади», - уточнив С.Заморський.

Як повідомляв УНІАН, регулярне авіасполучення Ужгорода з Києвом було припинене з 1 листопада 2012 року. Аеропорт «Ужгород» за останні три місяці прийняв усього кілька нерегулярних рейсів або приватних чартерних літаків. Зокрема авіакомпанія «Мотор Січ» привезла пасажирів на новорічні свята з Києва до Ужгорода 28 грудня 2012 року і відправила рейс на Київ 8 січня 2013 року.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Мотор Січ» є структурним підрозділом Публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» - одного з провідних підприємств світу з розробки, виробництва, ремонту та обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

На сьогодні авіакомпанія здійснює внутрішні та міжнародні авіаційні перевезення пасажирів і вантажів, VIP польоти літаками: Ан-140, Як-40, Ан-24, Ан-74, Ан-12, гелікоптерами Мі-8, Мі-2.

Авіакомпанія "Мотор Січ" має сертифікат відповідності системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO9001: 2008.