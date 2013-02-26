Автоперевізники Київщини заявляють про непрозорий розподіл маршрутів

Автоперевізники Київщини звинувачують Київську облдержадміністрацію в непрозорому проведенні конкурсів з розподілу маршрутів, що з'єднують приміські населені пункти Київської області - Боярку, Ірпінь, Васильків, Вишневе з Києвом.

Про це представники семи компаній-автоперевізників заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Сьогодні 7 автоперевізників, які перевозять з області до Києва близько 100 тис. осіб, і близько 300 маршруток не вийшли на маршрути на знак протесту проти непрозорих конкурсів на обслуговування маршрутів», - сказав один з організаторів акції Богдан Хмельницький.

За його словами, в результаті конкурсу, проведеного в серпні 2012 року, і за сприяння заступника голови Київської облдержадміністрації Володимира Максименка та начальника управління промисловості, транспорту і зв'язку Сергія Діденка, маршрути були передані від автоперевізників Київської області одеській компанії «Північ-транс», яка не володіє достатнім парком для здійснення перевезень.

До того ж, за словами Б.Хмельницького, представники «Північ-Транс» зверталися до автоперевізників, які були відсторонені від відповідних маршрутів, з пропозицією виконувати перевезення за документами «Північ-трансу» і оплачуючи «Північ-трансу» 50% доходу.

«Північ-транс» розраховує, що ми погодимося працювати за їхніми документами, але ми не згодні і вимагаємо провести чесний перерахунок голосів і балів. Ми були змушені звернутися до суду », - сказала комерційний директор компанії перевізника "Клайт" Ганна Поліщук.

Вона повідомила, що засідання Київського окружного адміністративного суду, на якому буде розглянуто позов автоперевізника, відбудеться 7 березня.

Крім того, автоперевізники зверталися до прокуратури.

«Ми взяли зобов'язання з перевезення пільговиків, обслуговування соціальних маршрутів, доставляємо дітей у школи з віддалених сіл, але нас вирішили викинути з ринку. «Північ-транс» прибирає соціальні маршрути і буде монополістом», - заявив директор компанії «Кіо-транс» Віталій Шиденко.

Водночас народний депутат В'ячеслав Кутовий повідомив, що він звернувся з депутатським запитом до голови Київської ОДА, але не отримав відповіді.

За словами Б.Хмельницького, акція протесту автоперевізників триватиме «поки не буде проведений перерахунок балів і не будуть звільнені Діденко та Максименко».

Ми підемо до Генпрокуратури, дійдемо до обладміністрації і будемо проводити там акцію доти, доки наше питання не буде вирішено по суті», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року водії приміських маршрутів Києва заявили про готовність вийти на акції протесту, вимагаючи скасувати нещодавно проведений Київською обласною адміністрацією тендер, у результаті якого вони можуть втратити право на обслуговування 178 обласних пасажирських маршрутів.

У Київській області працюють понад 100 перевізників.