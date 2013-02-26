ДАІ Києва попередила водіїв про ремонт доріг (список вулиць)

Державтоінспекція міста Києва звертає увагу водіїв на те, що у місті тривають ремонті роботи з невідкладного відновлення дорожнього покриття у найпроблемніших місцях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у м. Києві, дорожні організації проводять аварійно-ямковий ремонт згідно з планом комунальної корпорації «Київавтодор».

Державтоінспекція закликає водіїв бути уважними за кермом, дотримуватись вимог дорожніх знаків, передусім тимчасово встановлених.

Сьогодні ремонтні роботи тривають за такими адресами:

Голосіївський район: вул. Г.Оборони, вул. Родімцева, вул. Васильківська, просп. Червонозоряний, з’їзд та заїзд на транспортну розв’язку Кіквідзе, вул. Васильківська;

Дарницький район: вул.Тростянецька (від вул. Ялтинської до вул. Ревуцького), Харківське шосе (від вул.Тростянецької до Харківської площі), вул. Тростянецька (від вул. Ялтинська до вул. Ревуцького), вул. Дніпровська набережна (від пр. М.Бажана до Княжого Затону);

Деснянський район: з’їзд з проспекту Ватутіна на вул. Братиславську, проспект Маяковського (від вул. Каштанової до вул. Сабурова), пр. Маяковського (від вул. Драйзера до вул. Милославської), проспект Ватутіна (від р. Десенка до проспекту Маяковського), проспект Маяковського (від вул. Сабурова до вул. Милославської);

Дніпровський район: Ентузіастів, Березняківська, б-р Верховної Ради, Попудренка Запорожця;

Оболонський район: вул. Мате Залки, вул. Лайоша Гавро, транспортна розв’язка вул. Лугова - вул. Богатирська;

Печерський район: бул. Дружби Народів, вул. Л.Первомайського, Печерський узвіз, вул. Староноводницька, вул. Видубицька, вул. Лескова, вул. Чеська, вул. О.Вишні, пров.Філатова, Набережна Печерська дорога;

Подільський район: проспект Правди;

Святошинський район: Кільцева дорога, вул. Міська, проспект Перемоги;

Солом’янський район: вул. Ернста, вул. Пулюя, вул. Радченко, розв’язка Шулявка, Чоколовка, Кайсарова, Народного Ополчення, Кадетський гай, вул. Гоголівська;

Шевченківський район: вул. Ю.Коцюбинського, вул. Павлівська, вул. Багговутівська, вул. С.Хохлових, вул. Вєтрова, вул. Гоголівська, вул. Ю.Коцюбинського, вул. Багговутівська, вул. С.Хохлових, вул. Стеценка, вул.Щусєва.

Крім того, відновлять дороги на мосту Патона та на шляхопроводах по вулицях Драйзера, вул. Цветаєвої та Сабурова.