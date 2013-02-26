«Датагруп» минулого року збільшила прибуток на 55%

Компанія «Датагруп» (Київ), один з провідних українських телекомунікаційних операторів, у 2012 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2011 роком на 55% - до 48,2 млн грн з 21,8 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Показник EBITDA (обсяг прибутку до вирахування витрат за сплатою податків) у 2012 році зріс на 19,2% - до 239,8 млн грн з 193,8 млн грн роком раніше.

Чистий дохід компанії в 2012 році зріс на 21% - до 652,7 млн ​​грн з 516,3 млн грн у 2011 році.

У компанії повідомляють, що в сегменті передачі даних на телекомунікаційному ринку України «Датагруп» у 2012 році збільшила свою частку за доходами до 39% з 36% в 2011 році.

На міжоператорській ринку передачі даних у 2012 році частка «Датагруп» за доходами залишилася на рівні 2011 року, становивши 23%. На ринку супутникового зв'язку компанія зберігає лідерство - за підсумками 2012 частка ринку компанії збільшилася до 80% з 71% у 2011 році.

За підсумками 2012 року зростання абонентської бази «Домашнього телекому» становило 45% - до 276 тис. абонентів. Кількість абонентів широкосмугового доступу до Інтернету в 2012 році становила 170 тис., фіксованої телефонії - 106,7 тис. Щомісячний дохід з одного абонента (ARPU) для послуги доступу до мережі Інтернет становив у 2012 році 62 грн.

У 2012 році «Датагруп» інвестувала в розвиток мережі близько 15 млн грн. Протяжність оптичної мережі за підсумками 2012 року становить 17 тис. км. Загальна ємність магістральної мережі - 210 Гбіт/с у західному напрямку і 230 Гбіт/с у східному напрямку. «Датагруп» має чотири власні оптичні переходи на Словаччину, Польщу, Угорщину, Росію.

Оператор у 2012 році здійснив запуск міжнародної мережі Київ-Львів-Франкфурт ємністю 100 Гб/с і Київ-Харків-Москва ємністю 100 Гб/с.

Також у 2012 році «Датагруп» взялася до реалізації трансконтинентального проекту: транзит Європа-Азія. У рамках проекту будується новий найкоротший маршрут Франкфурт-Київ-Алмати-Китай. Траса дозволить забезпечити клієнтів компанії високошвидкісними каналами зв'язку в східному напрямку з мінімально можливими тимчасовими затримками. У цей момент завершено будівництво ділянки Франкфурт-Алмати протяжністю 7 тис. км, затримка на мережі 85 мсек.

Довідка УНІАН. Компанія «Датагруп» була створена в 2000 році за участю українського оператора супутникового зв'язку «Датасат», оператора наземного зв'язку «Датаком», оператора телефонного зв'язку «Крокус-Телеком» (Київ). У міру розвитку до групи були приєднані київський оператор волоконно-оптичного зв'язку компанія «Кількість», харківська група TeleportSV, миколаївська телефонна компанія НТК, вінницька компанія «Ремекс-телеком», луцька компанія «Фотаком» і низка інших регіональних компаній.

"Датагруп", в якій працює понад 1400 осіб, надає послуги фіксованого зв'язку в двох десятках найбільших міст України, займаючи понад 30% національного ринку корпоративних послуг передачі даних і таку ж частку на ринку супутникового VSAT зв'язку України та понад 6% ринку широкосмугового інтернет- доступу.