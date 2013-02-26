Київська ОДА перегляне результати конкурсу з розподілу маршрутів

Київська обласна державна адміністрація має намір до 1 березня переглянути результати проведеного у серпні 2012 року конкурсу з розподілу маршрутів, що сполучають приміські населені пункти Київської області - Боярку, Ірпінь, Васильків і Вишневе з Києвом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив заступник голови Київською ОДА Володимир Максименко, коментуючи акцію протесту семи автотранспортних підприємств, під час якої 300 маршруток сьогодні не вийшли на маршрути.

«Вже перераховані бали по перевізниках, і у четвер буде ухвалено рішення. Новим рішенням конкурсного комітету конфлікт буде вичерпано», - сказав він.

В.Максименко відзначив, що рішення конкурсу, проведеного у серпні 2012 року, згідно з яким переможцем було визнано одеське підприємство «Північ-транс», не набуло чинності.

«Північ-транс» не вийшла на маршрут, оскільки не набуло чинності рішення того конкурсу, де її було визначено переможцем. Ми це рішення не ввели, тому що було багато нарікань і від перевізників, і на «Північ-Транс» є рішення судів», - сказав він.

В.Максименко також відзначив, що «це був перший такий конкурс, є нарікання, ми, як ОДА, готові розглядати всі скарги, і всі конфліктні питання готові вирішувати цивілізовано».

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого близько 300 маршруток не вийшли на маршрути у Київській області на знак протесту проти непрозорих конкурсів на обслуговування маршрутів, що сполучають приміські населені пункти Київської області - Боярку, Ірпінь, Васильків, Вишневе з Києвом.