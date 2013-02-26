У січні обсяг вантажоперевезень в контейнерах збільшився на 16%

У січні 2013 року на залізницях України завантажили 2524 контейнери, що на 16% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

До того ж прес-служба уточнила, що обсяг перевезених вантажів (у тоннах) у контейнерах за січень 2013 року також зріс на 16%, хоча перевезення за всіма видами сполучень скоротилися на 5% - до 13845 контейнерів порівняно з січнем 2012 року.

«Це свідчить про більш ефективне використання контейнерів: їх завантаження до максимальної вантажопідйомності», - відзначили у прес-службі.

Враховуючи потенціал ринку транспортних послуг, державна адміністрація залізничного транспорту України здійснює постійну роботу із залучення додаткових вантажопотоків на територію України і розширення географії міжнародних проектів за участю залізниць України.

«Ця робота стосується різних напрямів діяльності залізниць - тарифної політики, технічного переозброєння, створення нових інформаційних технологій, облаштування прикордонних переходів, вдосконалення технології перевізного процесу, сервісу послуг», - повідомляє прес-служба.

Зараз на території України курсує 14 контейнерних поїздів.

Перевезення контейнерів у складі контейнерних поїздів становлять 40% від загального обсягу контейнерів, що перевозяться територією України.

Довідка УНІАН. Перевезення у складі контейнерних поїздів територією України в 2012 році збільшилися на 35% - до 60886 контейнерів із 45247 контейнерів у 2011 році.