Придніпровська залізниця звільнила 74 членів бригад потягів за порушення трудової дисципліни

На Придніпровській залізниці у 2012 році за невиконання професійних обов'язків, порушення митних правил та правил перетину державного кордону, провезення безквиткових пасажирів та багажу без сплати звільнили 74 членів бригад потягів.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") у 2012 році за такі порушення 227 членам бригад потягів оголошено догану, на інші посади переведені 6 начальників потягів і 24 провідників, премії позбавлені 21 машиніст і 94 провідники, на перенавчання направлено 63 членів бригад потягів.

Дисциплінарні стягнення накладені і на керівників, відповідальних за роботу бригад потягів, зокрема, 2 особи звільнені із займаної посади, 46 отримали догани, 16 позбавлені преміальних виплат.

Крім того, у тих структурних підрозділах пасажирської служби Придніпровської залізниці, де виявили велику кількість порушників трудової дисципліни, проведено ротацію кадрів резерву провідників.