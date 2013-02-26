Львівська залізниця створила групи для контролю за безквитковими пасажирами

Львівська залізниця (ЛЗ) створила мобільні групи для контролю за безквитковими пасажирами, до складу яких увійшли посадові особи залізниці, контролери-ревізори, працівники служби воєнізованої охорони і Управління внутрішніх справ.

Як повідомили УНІАН у ЛЗ, за час роботи мобільних груп під час перевірок у приміських потягах оштрафували 24 безквиткових пасажирів.

«Надалі ця робота буде тільки посилена. Залізничники звертаються до користувачів послуг залізничного транспорту з вимогою оплачувати проїзд, щоб спілкування з ревізорами не стало неприємним сюрпризом у дорозі», - йдеться в повідомленні ЛЗ.

Довідка УНІАН. Згідно з Правилами поведінки громадян на залізничному транспорті, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України, пасажир зобов'язаний пред'явити проїзні квитки та інші документи, які дають право проїзду, провіднику потяга або іншій особі, яка має право контролю.

Якщо під час здійснення контролю виявлено пасажира без квитка або з безплатним квитком, не підтвердженим документом про право на безплатний проїзд, то він повинен сплатити штраф у десятикратному розмірі від вартості проїзду та оплатити проїзд від станції посадки до місця призначення.