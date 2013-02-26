Південна залізниця впровадила локомобіль замість маневрового тепловоза

Південна залізниця (ПЗ) впровадила у ремонтно-екіпірувальних депо Харкова локомобіль LOK 2000 Zephir, що замінив маневровий тепловоз ЧМЕ-3.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), локомобіль значно менший за розміром, легший і економічніший.

Потужність локомобіля 175 кінських сил, водночас він пересуває під час маневрів 471-тонний електропотяг.

Локомобіль, на відміну від маневрового локомотива, рухається і по рейках, і по дорожньому покриттю, здатний пересуватися через колії. Наприклад, якщо для виконання такого маневру ЧМЕ-3 необхідно подолати відстань до стрілкового переведення, а потім іншою колією повернутися, то локомобілеві досить підняти залізничні катки і на колісному ходу переїхати на потрібну колію.

Zephir важить 20 тонн, маса маневрового тепловоза ЧМЕ-3 становить 123 тонни, однак на якості маневрової роботи з потягом масою 471 тонна це не позначається.

Такий феномен тяги пояснюється міцним зчепленням гуми і сталі і плавним впливом гідроприводу, залізничні катки виконують лише направляючу функцію, зазначили в "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» планує в 2013 році придбати за рахунок власних коштів 21 електровоз постійного струму.

Зокрема, в рамках укладених довгострокових контрактів планується придбати 12 одиниць електровозів виробництва АТ «Електровозостроитель» (Грузія), 7 електровозів виробництва ТОВ «Уральські локомотиви» (Росія) і 2 електровози виробництва ТОВ «Виробнича компанія «Новочеркаський електровозобудівний завод» (Росія).