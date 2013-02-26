Залізничні компанії Польщі за 15 років скоротили перевезення пасажирів на 35%

Варшава. У Польщі кількість пасажирів, які в 2012 році скористалися послугами залізничного транспорту, скоротилася на 35%, або більш ніж на 140 млн осіб, порівняно з 1997 роком, коли залізничні компанії перевезли понад 410 млн осіб.

Про це свідчать дані Адміністрації залізничного транспорту Польщі (Urząd transportu kolejowego, UTK), якими володіє УНІАН. Водночас в Адміністрації сказали, що не мають у своєму розпорядженні відповідної статистики за попередні роки.

За даними UTK, найменші за останні 15 років обсяги перевезень залізничним транспортом - менше 160 млн осіб - припали на 2005 рік, перший повний рік членства країни в Європейському Союзі. Після цього обсяги перевезень стали збільшуватися, досягнувши в 2008 році понад 190 млн осіб. Однак з початком світової фінансової кризи у подальші два роки перевезення пасажирів знизилися до трохи більше 160 млн осіб.

Пасажирооборот залізничного транспорту Польщі за підсумками 2012 року становив 18,9млрд пас/км, що на третину менше, ніж у 1997 році.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році залізничні компанії Польщі перевезли майже 274 млн. пасажирів, що на 3,6% більше показників попереднього року.

У 2011 році щодо попереднього року перевезення в країні збільшилися менш ніж на 1%.

За даними експертів, польські залізничні компанії втрачають пасажирів через активний розвиток інших видів транспорту в Польщі, серед яких "дешеві авіалінії" і автобусні компанії, а також зростаюча кількість приватних автомобілів у країні.

Крім того, недостатні інвестиції в залізничну галузь, що знаходиться в держвласності, призводять до її деградації, протистояти якій покликаний затверджений владою наприкінці минулого року план з розвитку залізничного транспорту.

Влада Польщі, яка має намір передати в приватні руки частину належних державі залізничних активів, заявила про плани до 2016 року вкласти у галузь 9,4 млрд дол.