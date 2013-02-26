За скаргою автоперевізників прокуратура Київської області розпочала перевірку

За скаргою автоперевізників прокуратура Київської області сьогодні розпочала перевірку. Про це сказав під час зустрічі з транспортниками заступник прокурора області Сергій Домбровський.

Як зазначається в переданому УНІАН повідомленні прес-служби прокуратури Київської області, С.Домбровський зазначив, що вже сьогодні прокуратура області розпочала перевірку законності проведення конкурсу і найближчими днями дасть правову оцінку діям обласних чиновників.

«Враховуючи гостроту питання, прокуратура області вже сьогодні розпочинає перевірку, і найближчими днями буде дана оцінка, наскільки законно чи незаконно був проведений цей конкурс», - заявив заступник прокурора області.

С.Домбровський нагадав, що конфлікти у сфері перевезень в області не нові і що торік прокуратура реагувала на скарги перевізників. За його словами, «за усіма зверненнями підприємств, які до нас зверталися, були проведені перевірки, всі без виключення їхні вимоги були задоволені: прокуратура належним чином відреагувала». С.Домбровський наголосив на тому, що приймає заяву від перевізників, відповідь на яку вони отримають найближчими днями: «Ми приймаємо цю заяву й відреагуємо днями».

У повідомленні зазначається, що сьогодні підприємці-перевізники області на знак протесту проти дій Київської обласної адміністрації вийшли на мітинг і оголосили бойкот. Транспортники відмовилися перевозити пасажирів з Боярки, Вишневого, Віти-Поштової, Гатного, Коцюбинського, Тарасівки, Софіївської та Петропавлівської Борщагівки. У такий спосіб вони виявили незгоду з конкурсом, проведеним ще влітку Київською обладержміністрацією, за результатами якого майже всі маршрути дісталися перевізникові з Одеської області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 лютого, представники семи компаній-автоперевізників Київської області на прес-конференції звинуватили Київську обласну державну адміністрацію в непрозорому проведенні конкурсів з розподілу маршрутів, які сполучають приміські населені пункти Київської області - Боярку, Ірпінь, Васильків і Вишневе з Києвом.

«Сьогодні 7 автоперевізників, які перевозять з області до Києва близько 100 тис. людей, і близько 300 маршрутів не вийшли на маршрути на знак протесту проти непрозорих конкурсів на обслуговування маршрутів», - сказав один з організаторів акції Богдан Хмельницький.

За його словами, в результаті конкурсу, проведеного в серпні 2012 року за сприяння заступника голови Київської облдержадміністрації Володимира Максименка і начальника управління промисловості, транспорту і зв'язку Сергія Діденка, маршрути були передані від автоперевізників Київської області одеській компанії «Північ-транс», яка не володіє достатнім парком для здійснення перевезень.

При цьому, за словами Б.Хмельницького, представники «Північ-трансу» зверталися до автоперевізників, які були усунені від відповідних маршрутів, з пропозицією виконувати перевезення за документами «Північ-трансу» й оплачуючи «Північ-трансу» 50% доходу.

«Північ-транс» розраховує, що ми погодимося працювати під їхніми документами, але ми не згодні і вимагаємо провести чесний перерахунок голосів і балів. Ми були змушені звернутися до суду», - сказала комерційний директор компанії перевізника “Клайт” Ганна Поліщук.

Вона повідомила, що засідання Київського окружного адміністративного суду, на якому буде розглянуто позов автоперевізника, відбудеться 7 березня.

Крім того, автоперевізники зверталися в прокуратуру.

Водночас, Київська обласна державна адміністрація має намір до 1 березня переглянути результати проведеного у серпні 2012 року конкурсу з розподілу маршрутів, що сполучають приміські населені пункти Київської області - Боярку, Ірпінь, Васильків і Вишневе з Києвом. Про це журналістам повідомив 26 лютого заступник голови Київською ОДА Володимир Максименко, коментуючи акцію протесту семи автотранспортних підприємств.