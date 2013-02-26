В Україні потрібно щорічно проводити капремонт 15 тис. км доріг - «Укравтодор»

Для нормального функціонування української дорожньої мережі необхідно щорічно проводити капітальний ремонт 15 тис. км доріг вартістю близько 70 млрд грн.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив радник голови Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Євген Прусенко.

«За нормативами капремонт потрібно робити кожні 12 років, тому виходить, що на рік потрібно капітально відремонтувати 15 тис. км. Тому на капремонт потрібно близько 70 млрд грн на рік», - сказав він.

Є.Прусенко також відзначив, що капітального і середнього ремонту потребують майже 90% мережі українських доріг.

«На це потрібно не менш ніж 450 млрд грн. Але у будь-якому разі, за рік це не зробиш, тому на ремонти і підтримку потрібно щороку протягом років десяти витрачати по 40 млрд грн. Для порівняння, у 2010 році на розвиток і утримання доріг Німеччини було витрачено 79 млрд євро. На 169 тис. км українських доріг на рік на дорожні роботи витрачається 10-12 млрд грн у кращому разі», - сказав він.

За словами Є.Прусенка, вартість будівництва нової дороги 1-ї категорії в Україні становить 45-47 млн. грн за 1 км.

Він також відзначив, що бюджетна програма на 2013 рік на розвиток і утримання мережі доріг передбачає безпосередньо на дорожні роботи 5,139 млрд грн.