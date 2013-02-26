Залізничні вантажоперевезення у Польщі в 2012 році досягли 10-річного мінімуму

Варшава. У Польщі залізничні компанії в 2012 році перевезли близько 230 млн тонн вантажів, що є найнижчим показником за останні десять років.

Про це свідчать дані Адміністрації залізничного транспорту Польщі (Urząd transportu kolejowego, UTK), якими володіє УНІАН. Водночас в Адміністрації зауважили, що у них є дані щодо залізничних вантажоперевезень, починаючи з 1997 року.

Також повідомляється, що за підсумками минулого року залізниці перевезли на 60 млн тонн більше вантажів, ніж у 2001 році, коли був досягнутий мінімум останніх 15 років.

За даними UTK, обсяги вантажних перевезень залізницями знижувалися з 1997 по 2001 рік, після чого почали збільшуватися, досягнувши в 2007 році рекордного рівня в понад 290 млн тонн.

Компанії, що входять до державного холдингу PKP Group, з моменту відкриття ринку вантажних перевезень для інших компаній у 2001 році перевезли за перший рік лібералізації майже 170 млн тонн вантажів.

Водночас минулого року частка належної державі РКР у вантажних перевезеннях залишалася найбільшою: майже 70%, або 160 млн тонн перевезених вантажів.

Як повідомляв УНІАН, залізничні компанії Польщі у 2012 році перевезли близько 230 млн тонн вантажів проти 250 млн тонн роком раніше.

Довідка УНІАН. Найбільшим вантажоперевізником в Польщі, а також одним з найбільших в Європі, є держкомпанія PKP Cargo, якій поки єдиній з усіх компаній, що входять до РКР Group, вдалося вдало завершити реструктуризацію і вийти на рентабельну роботу.

За попередніми даними, минулого року компанія, згідно з національними стандартами звітності, отримала чистий прибуток у розмірі 95 млн дол. при доходах в 1,5 млрд дол.