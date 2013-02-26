Львівські митники припинили контрабанду 200 wi-fi-роутерів на 170 тис. грн

Співробітники пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краковець-Корчова» запобігли спробі ввезення на територію України 224 роутерів на загальну суму 170 тис. грн, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Згідно з повідомленням, незаконний імпорт намагалися провезти на двох автомобілях по «зеленому коридору», що не передбачає ретельного митного огляду. Однак огляд провели і в результаті встановили факт порушення митних правил. Товари вилучено аж до рішення суду по справі.

Як повідомляв УНІАН, у січні міністр доходів і зборів Олександр Клименко, виступаючи на першій відеонараді з керівниками регіональних підрозділів і центрального апарату податкової та митної служб, назвав першочергові завдання податківців і митників, серед яких - активізація боротьби з контрабандою. Вже в лютому Міндоходів заявило про намір запровадити практику використання електронних замків з функцією GPS-GSM-навігації на транзитні і сумнівні вантажі, що проходять по території України.