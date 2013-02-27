Улинця звільнено з посади голови Державної інспекції техногенної безпеки України

Президент України Віктор Янукович своїм указом № 88/2013 звільнив Ернеста Улинця з посади голови Державної інспекції техногенної безпеки України. Документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави. Довідка УНІАН. Е.Улинець був призначений на цю посаду наприкінці грудня 2010 р. 24 грудня 2012 року Президент України підписав Указ № 726/2012 про реорганізацію Міністерства надзвичайних ситуацій та Державної інспекції техногенної безпеки України у Державну службу надзвичайних ситуацій.

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