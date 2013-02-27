На станції метро "Берестейська" в столиці зламався потяг
10:37, 27 лютого 2013Транспорт/Звя'зок
0
Сьогодні на Святошинсько-Броварській гілці Київського метрополітену, біля станції метро "Берестейська", близько 9.30 зламався потяг, що спричинило затримку руху на 9 хвилин.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КП «Київський метрополітен».
«Загальний простій руху становив 9 хвилин. Зараз рух вже відновлено», - повідомили у прес-службі.
За їх інформацією, для того, щоб висадити пасажирів зі зламаного потяга, на місце аварії викликали додатковий тягач. Зламаний потяг зняли з лінії, причину його поломки встановлюють спеціалісти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter