Представництво «Інтерфаксу» оголосило про ліквідацію

Ухвалено рішення про ліквідацію «Представництва Закритого акціонерного товариства «Інтерфакс», повідомляється в газеті «Урядовий кур'єр» (№ 39 за 27 лютого ц.р.).

У повідомленні вказується, що майнові претензії приймаються протягом 2 місяців з моменту публікації рішення про ліквідацію за місцерозташуванням представництва: м. Київ, вул. Рейтарська 8/5А.

За номером телефону, вказаним у повідомленні, не вдалося уточнити причини рішення, а також чи має стосунок «Представництво ЗАТ «Інтерфакс» до інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна», офіс якого розташований за тією ж адресою.

В інформаційному агентстві «Інтерфакс-Україна», по телефону, також не вдалося отримати інформацію, там порадили написати письмовий запит з даного приводу.

Через півтори години після цього на сайті ІА «Інтерфакс-Україна» був розміщений прес-реліз, в якому вказується, що Міжнародна інформаційна група «Інтерфакс» ухвалила рішення про закриття представництва російського ЗАТ «Інтерфакс» в Україні і що рішення ухвалене з метою оптимізації структури групи.

Водночас у прес-релізі наголошується, що представництво, яке ліквідується, жодним чином не було пов'язане з агентством «Інтерфакс-Україна».

«ТОВ «Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» продовжує здійснювати свою діяльність у повному обсязі», - йдеться у прес-релізі.

Довідка УНІАН. Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» - компанія в структурі міжнародної інформаційної групи Interfax Information Services - працює на ринку економічної та політичної інформації України з 1992 року.

На сьогодні агентство випускає 45 інформаційних продуктів з політичної та економічної тематики трьома мовами (українською, російською та англійською).