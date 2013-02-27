Львівська залізниця за рік збільшила завантаження зернових у 2,2 раза

Львівська залізниця (ЛЗ)у 2012 році завантажила і відправила майже 1,668 млн тонн зернових вантажів - у 2,2 раза більше, ніж у 2011 році.

Як повідомили УНІАН у ЛЗ, для перевезення зерна було задіяно 24 013 вагонів-зерновозів, серед них 1 227 власних вагонів залізниці.

Середня відстань перевезення зернових вантажів порівняно з 2011 роком збільшилася на 8,6% - до 609 км.

Відправлення вагонів із зерновими вантажами здійснювали 63 підприємства різних форм власності. Деякі з них, такі як ТОВ АМГ «Агрохолдинг» (Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень), дуже чітко працювали і обмежили час користування вагонами в 13 годин.

Водночас значна кількість підприємств затримувала вагони-зерновози іноді на 40-70 годин.

У ЛЗ також відзначають, що для збільшення перевезень вантажів необхідно оновлення парку вагонів-зерновозів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), залізниці України у 2012 році скоротили перевезення вантажів на 2,5% порівняно з 2011 роком - до 457,5 млн тонн. Водночас залізниці перевезли 23,6 млн тонн зерна і продуктів помелу.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.

Львівська залізниця у 2011 році збільшила пасажирські перевезення на 2,2% порівняно з 2010 роком - до 70,554 млн пасажирів. Перевезення вантажів у 2011 році зросли на 12,3% порівняно з 2010 роком - до 23,07 млн тонн.