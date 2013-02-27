Залізниці у 2012 році працевлаштували 2,2 тис. випускників

Залізниці України у 2012 році працевлаштували 2200 випускників профільних залізничних вищих навчальних закладів.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), зокрема, 1700 працевлаштованих випускників вишів - це молоді фахівці, які навчалися за цільовим направленням залізниць.

Крім того, в 2012 році на залізницях України пройшли виробничу практику понад 4 тисячі студентів залізничних вишів.

Для студентів, що навчаються за цільовими напрямами, залізниці організовують практику на вакантних робочих оплачуваних місцях у підрозділах майбутнього працевлаштування.

Довідка УНІАН. Кваліфікований персонал для залізниць проходить підготовку в 16 вищих навчальних закладах України, які готують фахівців для залізничної галузі майже за 20 напрямами.