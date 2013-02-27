Київ цього року спрямує 949 млн грн на розвиток транспортної інфраструктури

Програмою соціально-економічного розвитку Києва на 2013 рік передбачено спрямувати 949 млн грн на розвиток транспортної інфраструктури столиці, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За даними заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, по 300 млн грн спрямують на будівництво транспортної розв'язки на Поштовій площі та станції «Теремки» Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену, 150 млн грн - на будівництво Подільського мостового переходу, 56,6 млн грн - на реконструкцію вул. Васильківської.

Він зазначив, що до Дня Києва планується відкрити транспортну розв'язку на Поштовій площі. Разом із завершенням реконструкції площі передбачається облаштувати пішохідну зону на вулиці Сагайдачного, демонтувати трамвайні колії на Контрактовій площі та вулиці Братській.

«Асигнування також виділено на продовження робіт із будівництва Подільського мостового переходу, реконструкції проспекту Петра Григоренка, будівництва розв'язки на правобережних підходах до Південного моста із з'їздами з вулиці Саперно-Слобідської на Столичне шосе, під'їзної дороги до аеропорту «Жуляни». Також поточного року планується відкрити станцію метро «Теремки». Передбачено кошти й на початок проектування метро на житловий масив Виноградар і станції «Львівська брама», - зазначив Р.Крамаренко.

Крім того, він повідомив, що 25 млн грн закладено на реконструкцію ескалаторних комплексів у метрополітені.

Також передбачено додаткові кошти на встановлення світлофорів, облаштування велосипедних доріжок і пішохідних містків над трасою швидкісного трамвая на Троєщині.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року Київрада збільшила фінансування Програми соціально-економічного розвитку столиці на 311 млн грн за рахунок залишку бюджетних коштів на початок цього року - до 1 млрд 514 млн грн.

8 лютого 2013 р. Київрада ухвалила програму соціально-економічного розвитку Києва на 2013 рік.