Співробітники податкової міліції Києва розкрили факт ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах - 3,7 млн ​​грн - з боку столичної компанії, що займалася розробками у сфері новітніх технологій, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України в Києві.

Згідно з повідомленням, порушення було зафіксовано в частині адміністрування податку на додану вартість: підприємство IT-індустрії скористалося послугами фіктивної структури - підрядника, через якого оформлявся бухгалтерський і податковий облік більшості програмних розробок. Документальні махінації послужили підставою для початку розслідування, сказано в повідомленні ДПСУ Києва.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого уряд спільно з низкою народних депутатів ініціювало введення стимулюючого режиму роботи для провідних IT-компаній України, а саме - зниження для учасників IT-ринку прибуткового податку і податку на прибуток до 5%.

На думку глави уряду Миколи Азарова, в результаті вжитих урядом заходів з підтримки IT-індустрії виробництво в цій галузі в 2015 році буде становити не менше 10% валового внутрішнього продукту (ВВП).