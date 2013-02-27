З початку року Придніпровська залізниця заощадила майже 300 тис. кубометрів природного газу, повідомляє прес-служба підприємства.

«Завдяки впровадженню енергозберігаючих технологій та жорсткому контролю за витратами енергоносіїв у січні 2013 року Придніпровська залізниця заощадила 297,5 тис. кубометрів природного газу (за місяць підприємством спожито 3 млн 953 тис. 942 куб. м газу проти 4 млн 251 тис. 772 куб. м - за аналогічний період минулого року)», - повідомили в прес-службі.

У прес-службі також повідомили, що завдяки реалізації програми енергозбереження протягом 2012 року Придніпровська магістраль заощадила 2,17 млн тонн дизпалива, 12,12 млн кВт/год. електроенергії, 98,3 тонн топкового мазуту, 688,3 Гкал теплової енергії. У грошовому виразі загальна економія енергоресурсів за цей період становила 35 млн 827,3 тис. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.