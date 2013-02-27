З установкою турнікетів кількість проданих квитків на приміські поїзди на вокзалі Сімферополь зросла майже на 24%

Після установки турнікетів на вокзалі Сімферополь 29 січня 2013 року кількість проданих квитків на приміські електропоїзди Кримської дирекції Придніпровської залізниці зросла майже на 24%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці, за 25 днів функціонування турнікетних систем квитки на приміські електропоїзди придбали 61,7 тис. пасажирів на суму 325, 414 тис. грн. Це на 23,7% (за пасажирами) і 22,2% (у грошовому виразі) більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли вокзал у Сімферополі працював без турнікетів

За інформацією ПЗ, з установкою турнікетних систем більш дисциплінованими стали пасажири, що мають пільги на проїзд у приміському сполученні. Вони повинні оформляти відповідні проїзні документи в касах, що вкрай важливо для отримання залізничниками повної і достовірної інформації про споживання послуг приміського залізничного транспорту пільговим категоріям пасажирів.

За період функціонування турнікетних систем у касах вокзалу Сімферополь оформлено 21 тис. безкоштовних проїзних документів (+18,6% до аналогічних показників минулого року) і 9,4 тис. пільгових студентських (+17,1% відповідно).

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Автоматизована система контролю доступу пасажирів до приміських поїздів на вокзалі Сімферополь набула чинності 29 січня 2013 року разом з конкорсом (пішохідним переходом над залізничними коліями) і приміським касовим терміналом. Тепер потрапити до приміських електропоїздів пасажири можуть тільки через турнікети.