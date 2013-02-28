Столична влада обіцяє ліквідувати ями на дорогах і вночі

У столиці з настанням сприятливих погодних умов та температури повітря +10 градусів роботи з ліквідації аварійно небезпечної ямковості розпочнуться у нічний час. Відповідне рішення було ухвалене на спільній нараді за участю представників Мінрегіонбуду, Київської міської державної адміністрації та КК «Київавтодор», повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що керівникам КП ШЕУ районів доручено максимально активізувати ліквідацію ямковості на балансовій вулично-шляховій мережі Києва відповідно до затвердженого графіку.

Учасники наради також провели виїзне інспектування ходу виконання ремонтних робіт та ознайомилися з організаційними й фінансовими заходами щодо ліквідації аварійно-небезпечної ямковості в 2013 році.

У КМДА зазначили, що з початку проведення ремонту столичних автошляхів роботи виконано більш як на 30 тис. кв м.

Роботи з ліквідації ям на дорогах триватимуть до 20 квітня, після чого до листопада поточного року продовжуватимуться роботи з поточного (середнього та дрібного) ремонту.

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