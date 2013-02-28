Залізниці мають намір отримати 1 млн грн за пошкодження вантажних вагонів

Залізниці України мають намір отримати від вантажовідправників і вантажоодержувачів відшкодування в розмірі 1,05 млн грн за пошкодження вантажних вагонів, виявлені в січні 2013 року.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), за січень 2013 року через порушення технічних умов при виконанні вантажних операцій і правил експлуатації в процесі маневрової та поїзної роботі залізничники виявили 347 пошкоджених вантажних вагонів, зокрема 245 - на території України і 102 - на території інших країн.

Зокрема 90 вагонів були пошкоджені на станціях примикання морських портів. Найбільше таких випадків зафіксовано в Іллічівському, Південному та Одеському морських торговельних портах.

Найбільша кількість пошкоджень допущено на під'їзних коліях - 233 і при вивантаженні вантажів за допомогою грейферних кранів - 123.

Для посилення контролю за технічним станом вантажного вагонного парку залізниці з 18 лютого по 18 березня 2013 року проводять місячник контролю за вивантаженням сипучих вантажів з піввагонів власності «Укрзалізниці», зокрема за вивантаженням грейферними кранами на всіх місцях виконання таких вантажних операцій, зокрема в портах.

Крім того, під час місячника будуть визначені станції, де проводяться масові відчеплення піввагонів після їх вивантаження, і проведені комісійні огляди порожніх вагонів на предмет пошкодження.

«У разі невиконання вантажоодержувачем вимог ГОСТу при вивантаженні «Укрзалізниця» планує вводити тимчасові обмеження на навантаження для такого вантажоодержувача», - повідомляє «Укрзалізниця».

«Укрзалізниця» неодноразово зверталася до керівництва портів і підприємств з вимогою замість грейферних кранів використовувати для вивантаження естакади та вагоноперекидачі.

«Для запобігання пошкодження вагонів вантажовласників і вантажоодержувачам потрібно переоснастити вантажні фронти сучасними засобами механізованого вивантаження, до яких належать будівництво естакад, встановлення вагоноперекидачів і т.д.», - відзначають фахівці «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Через порушення технічних умов вантажних операцій і правил експлуатації в процесі маневрової та поїзної роботи у 2012 році зафіксовані 6104 випадки пошкодження вантажних вагонів на суму 12,2 млн грн.

Зокрема в портах України відбулося 1372 випадки пошкоджень на суму 1,27 млн грн, що становить 22% від загальної кількості пошкоджених вагонів.